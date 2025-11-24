صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرد ی میں جسم میں پانی کی کمی کا اشارہ دینے والی نشانیاں

  • عجائب دنیا
سرد ی میں جسم میں پانی کی کمی کا اشارہ دینے والی نشانیاں

لاہور(نیٹ نیوز)آپ کا جسم سرد مہینوں کے دوران بھی پانی کی کمی یا ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہوسکتا ہے۔ پانی کی کمی سے طاری ہونے والی تھکاوٹ یا نقاہت مختلف ہوتی ہے۔

آرام کرنے کے باوجود بھی حالت میں کوئی بہتری نہیں آتی۔ موسم سرما میں ڈی ہائیڈریشن سے بھی سر درد کا خطرہ بڑھتا ہے۔ قبض سے اگر آپ کو اکثر نتھنوں کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے یا سانس لینے میں مشکل محسوس ہوتی ہے تو جسم میں پانی کی کمی سے ان کی علامات کی شدت بڑھ سکتی ہے۔ پیشاب کی رنگت سے جسم میں پانی کی سطح کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ مناسب مقدار میں پانی نہ پینے سے مسلز کے افعال متاثر ہوتے ہیں اور ان میں کھچاؤ کا احساس سرد موسم کے معمول کے مسلز کے مسائل سے مختلف ہوتا ہے ۔مسلسل گلا خشک رہنا یا خراش محسوس ہونا، خاص طور پر گھر کے اندر، یہ بھی ڈی ہائیڈریشن کی ایک نشانی ہے۔

