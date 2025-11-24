سرد ی میں جسم میں پانی کی کمی کا اشارہ دینے والی نشانیاں
لاہور(نیٹ نیوز)آپ کا جسم سرد مہینوں کے دوران بھی پانی کی کمی یا ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہوسکتا ہے۔ پانی کی کمی سے طاری ہونے والی تھکاوٹ یا نقاہت مختلف ہوتی ہے۔
آرام کرنے کے باوجود بھی حالت میں کوئی بہتری نہیں آتی۔ موسم سرما میں ڈی ہائیڈریشن سے بھی سر درد کا خطرہ بڑھتا ہے۔ قبض سے اگر آپ کو اکثر نتھنوں کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے یا سانس لینے میں مشکل محسوس ہوتی ہے تو جسم میں پانی کی کمی سے ان کی علامات کی شدت بڑھ سکتی ہے۔ پیشاب کی رنگت سے جسم میں پانی کی سطح کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ مناسب مقدار میں پانی نہ پینے سے مسلز کے افعال متاثر ہوتے ہیں اور ان میں کھچاؤ کا احساس سرد موسم کے معمول کے مسلز کے مسائل سے مختلف ہوتا ہے ۔مسلسل گلا خشک رہنا یا خراش محسوس ہونا، خاص طور پر گھر کے اندر، یہ بھی ڈی ہائیڈریشن کی ایک نشانی ہے۔