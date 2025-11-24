بستر پر 33 گھنٹے سے زائد لیٹ کر مقابلہ جیتنے والا شخص
بیجنگ(نیٹ نیوز)کیا آپ کسی ایسے مقابلے میں شرکت کرنا پسند کریں گے جس میں کچھ کرنا نہیں بلکہ صرف بستر پر لیٹنا ہوگا؟ چین میں ایک شخص نے ایسا انوکھا مقابلہ جیت لیا۔
23 سالہ شخص نے شمالی چین کے علاقے Baotou میں ہونے والے اس مقابلے میں کامیابی حاصل کی۔ایک شاپنگ سینٹر میں ہونے والے اس مقابلے میں شرکت کرنے والے افراد کو ہدایت کی گئی تھی کہ انہیں کامیابی کے لیے سب سے زیادہ وقت تک بستر پر لیٹنا ہوگا۔مقابلے کی شرائط میں شامل تھا کہ بستر پر لیٹنے والے فرد کو بیٹھنا نہیں ہوگا، بستر سے باہر نہیں نکلنا ہوگا یہاں تک کہ ٹوائلٹ بھی نہیں جانا ہوگا۔انہیں پہلو کے بل لیٹنے، مطالعہ کرنے اور موبائل فونز استعمال کرنے کی اجازت تھی۔اسی طرح وہ آن لائن آرڈر کرکے کھانا منگوا کر کھاسکتے تھے مگر کھانا بھی لیٹ کر ہی تھا۔ آخر میں 23 سالہ شخص ہی اس مقابلے میں برقرار رہا۔