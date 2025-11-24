صارف کا اے آئی تصویر کی بنیاد پر کیفے سے رقم واپسی کا مطالبہ
ممبئی(نیٹ نیوز)بھارت میں ایک صارف نے اے آئی سے تیار کردہ تصویر کا استعمال کرکے ریفنڈ کا مطالبہ کر دیا۔ تاہم ممبئی کے کیفے نے بھی صارف کو بے نقاب کر دیا۔
انسٹاگرام پر کیفے نے اپنے پیج پر ایک پوسٹ شیئر کی، جس میں رقم واپسی کے لیے اے آئی سے تیار کردہ تصویر تھی۔بھارتی کیفے کی چین نے جعلی تصویر کے سکرین شاٹس شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ہم اے آئی کے غلط استعمال کو سامنے لانے پر مجبور ہوگئے ہیں۔سوشل میڈیا پر کیفے نے انکشاف کیا کہ ایک صارف نے اے آئی سے تیار کردہ اس تصویر کی بنیاد پر ہم سے پریمیم کیک کی رقم واپسی کا مطالبہ کیا ہے ۔ یہ کیک بادام اور سٹرابیری سے تیار کردہ تھا جس کا وزن تقریباً 2 پاؤنڈ کے برابر تھا۔ اس کیک کی اصل قیمت 2500 روپے تھی جبکہ صارف نے 1820 روپے واپسی کا مطالبہ کیا۔