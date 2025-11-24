صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صارف کا اے آئی تصویر کی بنیاد پر کیفے سے رقم واپسی کا مطالبہ

  • عجائب دنیا
ممبئی(نیٹ نیوز)بھارت میں ایک صارف نے اے آئی سے تیار کردہ تصویر کا استعمال کرکے ریفنڈ کا مطالبہ کر دیا۔ تاہم ممبئی کے کیفے نے بھی صارف کو بے نقاب کر دیا۔

انسٹاگرام پر کیفے نے اپنے پیج پر ایک پوسٹ شیئر کی، جس میں رقم واپسی کے لیے اے آئی سے تیار کردہ تصویر تھی۔بھارتی کیفے کی چین نے جعلی تصویر کے سکرین شاٹس شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ہم اے آئی کے غلط استعمال کو سامنے لانے پر مجبور ہوگئے ہیں۔سوشل میڈیا پر کیفے نے انکشاف کیا کہ ایک صارف نے اے آئی سے تیار کردہ اس تصویر کی بنیاد پر ہم سے پریمیم کیک کی رقم واپسی کا مطالبہ کیا ہے ۔ یہ کیک بادام اور سٹرابیری سے تیار کردہ تھا جس کا وزن تقریباً 2 پاؤنڈ کے برابر تھا۔ اس کیک کی اصل قیمت 2500 روپے تھی جبکہ صارف نے 1820 روپے واپسی کا مطالبہ کیا۔

