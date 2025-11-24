صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رات کو پستے کھانے سے آنتوں کے جرثومے مفید ہو سکتے

  • عجائب دنیا
رات کو پستے کھانے سے آنتوں کے جرثومے مفید ہو سکتے

لاہور(نیٹ نیوز)نئی تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ پستے کھانا آنتوں کی صحت، سوزش میں کمی اور قوتِ مدافعت میں بہتری کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے بالخصوص اس کو جب رات کے وقت کھایا جائے۔

امریکا میں ہونے والی ایک تحقیق (جس میں 51 بالغ افراد شامل تھے) یہ بات سامنے آئی کہ رات کے وقت پستے کھانا آنتوں کے بیکٹیریا کو مثبت انداز میں متاثر کرتا ہے ۔تاہم، یہ اثر صرف پری ڈائیبیٹیز کے شکار افراد میں دیکھا گیا۔جرنل کرنٹ ڈیویلپمنٹس اِن نیوٹریشن میں شائع تحقیق میں سائنس دانوں نے بتایا کہ اگر رات کو ٹوسٹ جیسے کاربوہائیڈریٹ پر مشتمل غذا کی جگہ پستے کھائے جائیں تو آنتوں کے مائیکروبائیوم (یعنی آنتوں میں بسنے والے جرثوموں کی دنیا) کو صحت مند سمت میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پاکستان شاہینز ایشیا کپ رائزنگ سٹارز ٹی ٹونٹی کا چیمپئن

عثمان طارق کی ہیٹرک ، پاکستان ٹرائی سیریز کے فائنل میں پہنچ گیا

پاکستان نے عالمی کپ سنوکر ٹیم چیمپئن شپ جیت لی

بھارت نے پہلا بلائنڈ ویمن ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جیت لیا

بنگلادیش نے آئرلینڈ کو ٹیسٹ سیریز میں وائٹ وائش کردیا

انگلش پریمیئر لیگ: چیلسی نے برنلے کو 2-0سے شکست دیدی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت اور پاکستان
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بے معنی گفتگو
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سہیل آفریدی‘ نااہلی اور اچکزئی کی ضمانت
کنور دلشاد
میاں عمران احمد
ایف بی آر‘ آئی ایم ایف اور برآمدات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
سہ روزہ بستی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک یادگار علمی نشست
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak