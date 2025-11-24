رات کو پستے کھانے سے آنتوں کے جرثومے مفید ہو سکتے
لاہور(نیٹ نیوز)نئی تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ پستے کھانا آنتوں کی صحت، سوزش میں کمی اور قوتِ مدافعت میں بہتری کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے بالخصوص اس کو جب رات کے وقت کھایا جائے۔
امریکا میں ہونے والی ایک تحقیق (جس میں 51 بالغ افراد شامل تھے) یہ بات سامنے آئی کہ رات کے وقت پستے کھانا آنتوں کے بیکٹیریا کو مثبت انداز میں متاثر کرتا ہے ۔تاہم، یہ اثر صرف پری ڈائیبیٹیز کے شکار افراد میں دیکھا گیا۔جرنل کرنٹ ڈیویلپمنٹس اِن نیوٹریشن میں شائع تحقیق میں سائنس دانوں نے بتایا کہ اگر رات کو ٹوسٹ جیسے کاربوہائیڈریٹ پر مشتمل غذا کی جگہ پستے کھائے جائیں تو آنتوں کے مائیکروبائیوم (یعنی آنتوں میں بسنے والے جرثوموں کی دنیا) کو صحت مند سمت میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔