نوجوان نسل پاس ورڈ کے معاملے میں بزرگوں سے بھی بدتر
لاہور(نیٹ نیوز)حالیہ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ نوجوان نسل پاس ورڈ کے معاملے میں اپنے بزرگوں سے بھی پیچھے اور بدترین عادات کی حامل ہیں۔۔۔
پاس ورڈ مینیج کرنے والی آن لائن فرم ‘ نورڈ پاس’ کی جانب سے کی جانے والی سکیورٹی کی عادات سے متعلق حالیہ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جین زی (1997 کے بعد پیدا ہونے والے افراد) پاس ورڈ کے استعمال کے معاملے میں گزشتہ تمام نسلوں سے زیادہ کمزور ہیں۔ جین زی میں سب سے مقبول پاس ورڈ ‘12345’ ہے ، رواں سال کے سب سے عام و مقبول پاس ورڈز میں 123456، ایڈمن، 12345678، 123456789، 12345، پاس ورڈ Aa123456، 1234567890، پاس@123، اور ایڈمن123شامل ہیں۔