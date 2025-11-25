صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوجوان نسل پاس ورڈ کے معاملے میں بزرگوں سے بھی بدتر

لاہور(نیٹ نیوز)حالیہ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ نوجوان نسل پاس ورڈ کے معاملے میں اپنے بزرگوں سے بھی پیچھے اور بدترین عادات کی حامل ہیں۔۔۔

پاس ورڈ مینیج کرنے والی آن لائن فرم ‘ نورڈ پاس’ کی جانب سے کی جانے والی سکیورٹی کی عادات سے متعلق حالیہ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جین زی (1997 کے بعد پیدا ہونے والے افراد) پاس ورڈ کے استعمال کے معاملے میں گزشتہ تمام نسلوں سے زیادہ کمزور ہیں۔ جین زی میں سب سے مقبول پاس ورڈ ‘12345’ ہے ، رواں سال کے سب سے عام و مقبول پاس ورڈز میں 123456، ایڈمن، 12345678، 123456789، 12345، پاس ورڈ Aa123456، 1234567890، پاس@123، اور ایڈمن123شامل ہیں۔

 

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس
