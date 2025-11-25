ٹائی ٹینک جہاز کے مسافر کی قیمتی گھڑی نیلامی میں فروخت
لندن(نیٹ نیوز)112 سال پہلے ڈوبنے والے بدنصیب جہاز ٹائی ٹینک کا ایک مسافر اپنی جیب میں سونے کی نایاب گھڑی لیے سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ آج وہی گھڑی دنیا کی مہنگی ترین یادگار بن گئی ہے ۔۔۔
۔برطانیہ میں ہونے والی نیلامی میں پیش کی جانے والی گھڑی ٹائی ٹینک کے امیر ترین مسافر ایسڈور اسٹراس کی تھی، جو باویریا میں پیدا ہونے والے ایک امریکی تاجر، سیاست دان اور نیویارک کے مشہور میسیز ڈیپارٹمنٹ سٹور کے شریک مالک تھے ۔وہ اپنی اہلیہ آئڈا کے ساتھ 14 اپریل 1912 کو ٹائی ٹینک میں ساتھمپٹن سے نیویارک کے لیے روانہ ہوئے تھے جو ان کی زندگی کا آخری سفر ثابت ہوا،یہ 14 قیراط سونے کی جیبی گھڑی 3.61 ملین آسٹریلوی ڈالر میں فروخت ہوئی۔ جہاز کی متعدد اشیاء نیلامی میں پیش کی گئیں مگر اس گھڑی کی فروخت نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ۔