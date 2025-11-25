صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنگلی بھیڑیوں کے کسی ٹول کو استعمال پرسائنسدان بھی حیران

جنگلی بھیڑیوں کے کسی ٹول کو استعمال پرسائنسدان بھی حیران

ٹورنٹو(نیٹ نیوز) کینیڈا میں ایک بھیڑیے نے سائنسدانوں کو دنگ کر دیا ۔اس ویڈیو میں ایک بھیڑیا گہرے پانی میں کیکڑے پکڑنے کے لیے ڈالے گئے جال کو کھینچ رہا تھا۔۔۔

محققین کے مطابق یہ پہلی بار ہے جب جنگلی بھیڑیوں کو کسی ٹول کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس حوالے سے ایک تحقیق کے نتائج جرنل Ecology and Evolution میں شائع ہوئے اور یہ ویڈیو حادثاتی طور پر ریکارڈ کی گئی تھی۔ محققین نے دریافت کیا کہ ایک مادہ بھیڑیا اس جال کو کھینچ کر کنارے پر لائی اور پھر اس پر لگے چارے (کیکڑے ) کو کھالیا۔محققین نے بتایا کہ یہ بہت سوچا سمجھا عمل تھا ۔ بھیڑیا وہاں آیا اور جال کو تیرتے دیکھا، تو اسے معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا موجود ہے ، پھر اس نے اسے کھینچ لیا تاکہ کھانا مل سکے ، یہ بہت زیادہ ذہانت آمیز عمل تھا اور واقعی حیران کن رویہ تھا۔

 

