صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روبوٹ نے بلارکے 65میل چل کر عالمی ریکارڈ اپنے نام کرلیا

  • عجائب دنیا
روبوٹ نے بلارکے 65میل چل کر عالمی ریکارڈ اپنے نام کرلیا

بیجنگ(نیٹ نیوز)چینی کمپنی ایگی بوٹ کے اے 2 نامی انسان نما روبوٹ نے 65 میل تک چہل قدمی کرکے گنیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کرلیا۔۔۔

 صوبے جیانگسو کی Jinji جھیل سے اس روبوٹ نے 10 نومبر کو چہل قدمی شروع کی جو 13 نومبر کو شنگھائی کے علاقے Bund میں جاکر ختم ہوئی۔کمپنی کے مطابق اے 2 روبوٹ نے اس عرصے میں 106 کلومیٹر سے زائد فاصلہ طے کیا۔اس طرح اس نے روبوٹ کے طور پر سب سے طویل فاصلہ پیدل چل کر طے کرنے کا گنیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کرلیا۔اس ریکارڈ کے لیے اے 2 نے یہ فاصلہ رکے بغیر طے کیا اور ایسا ہاٹ سوایپ ایبل بیٹری سسٹم کی بدولت ہوا ۔ایگی بوٹ کے سنیئر نائب صدر وانگ چوانگ نے بتایا کہ 2 صوبوں کے درمیان روبوٹ کی چہل قدمی اس ٹیکنالوجی کی پائیداری اور استحکام کی عکاسی کرتی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

مین آف انڈین سینما دھرمیندر 89برس کی عمر میں چل بسے

بھارتی فلم انڈسٹری مکمل نقالی پر چل رہی :نادیہ خان

حرا مانی کی بولڈ تصاویر، صارفین نے اداکارہ کو آڑے ہاتھوں لے لیا

شریا سرن کی اے آئی سے جعلی تصاویر پھیلانے کے رجحان پر تشویش

پاکستانی کرائم تھرلر فلم ’’ججی‘‘ایمازون پرائم پر ریلیز

میں ایسا شخص نہیں جو عورت پر ہاتھ اٹھائے یا بندوق تانے :فیروز خان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak