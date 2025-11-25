دوا کیساتھ معجزے پر یقین رکھا جائے تو عمربڑھ سکتی
نیویارک(نیٹ نیوز)امریکی ڈاکٹر نے انکشاف کیا ہے کہ اگر دوا استعمال کرنے کے ساتھ معجزے پر یقین رکھا جائے تو صحت والی لمبی زندگی مل سکتی ہے ۔۔۔
امریکی معالج اور فوکس نیوز کے سینئر میڈیکل اینالسٹ ڈاکٹر مارک سیگل نے اس حوالے سے اپنی ایک کتاب ‘ہمارے ساتھ ہونے والے معجزات’ لکھی، جس میں انہوں نے طب اور معجزات کے حقیقی واقعات تحریر کیے ہیں۔ڈاکٹر سیگل نے بتایا کہ اُن کے والد کی عمر 102 اور والدہ کی عمر 100 سال تھی اور دونوں کے درمیان محبت تھی جبکہ وہ معجزے پر یقین رکھتے تھے جس کی وجہ سے دونوں بھرپور زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہوئے ۔انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ‘معجزے پر یقین ہو تو مریض کوما سے واپس ناممکن بیماری کو شکست بھی دے دیتا ہے اور ایسا کئی بار ہوا ہے ۔