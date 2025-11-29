چین:چاند کی مٹی سے بنی اینٹوں کی زمین پر واپسی
بیجنگ(نیٹ نیوز)چین چاند پر مستقبل کی تعمیرات کے لیے تیار کی گئی تجرباتی‘چاند کی مٹی کی اینٹوں’کا پہلا بیچ کامیابی کے ساتھ زمین پر واپس لے آیا۔۔۔
یہ اینٹیں شینزو-21 سپیس کرافٹ کے ذریعے خلا میں ایک سال گزارنے کے بعد واپس لائی گئیں۔ چینی محققین کے مطابق اینٹیں بہترین حالت میں ہیں۔ یہ بیچ چین کے سپیس سٹیشن پر کیے گئے ایک تاریخی تجربے کا حصہ ہے ۔ یہ تجربہ نومبر 2024 میں شروع ہوا، جب ٹیانژو-8 کارگو شپ نے سمیولیٹڈ چاند کی مٹی کے نمونے سپیس سٹیشن تک پہنچائے ۔ کُل 74 چھوٹی اینٹیں سٹیشن کی بیرونی سطح پر ایک ایکسپوزر پلیٹ فارم پر نصب کی گئیں۔ان اینٹوں کو ایسے مواد سے تیار کیا گیا جو حقیقی ریگولیٹ (چاند کی مٹی) کے مرکب سے میچ کرتا ہو اور ان کی تیاری میں تین طرح کی تکنیک استعمال کی گئیں ،ان کی دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت میں تین گُنا سے زیادہ اضافہ ہو گیا۔