انوکھی واردات، ’ڈانس کرتا چور‘ شہری کا موبائل لے گیا

  • عجائب دنیا
انوکھی واردات، ’ڈانس کرتا چور‘ شہری کا موبائل لے گیا

نوٹنگھم (نیٹ نیوز)برطانیہ کے شہر نوٹنگھم میں ایک حیران کن واقعہ پیش آیا جہاں ایک چور نے دلچسپ مگر دھوکے باز طریقہ استعمال کرتے ہوئے شہری کا موبائل فون چوری کر لیا۔۔۔

 وائرل ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ چور نے ناصرف خود کو نشے میں دکھانے کی اداکاری کی بلکہ ڈانس کرنے کا ڈرامہ بھی رچایا تاکہ متاثرہ شخص کو بے خبر کیا جا سکے ۔واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزم صبح 7 بج کر 30 منٹ کے بعد کلمبر سٹریٹ پر شہری کے قریب آتا ہے ، وہ متاثرہ فرد سے فِسٹ بَمپ کرتا ہے ، مختصر گفتگو میں مصروف ہوتا ہے اور پھر اچانک اپنا ایک پاؤں شہری کی ٹانگوں کے درمیان رکھ کر ڈانس کرنے لگتا ہے ، اسی دوران وہ انتہائی چالاکی سے اس کی جیکٹ کی جیب سے موبائل فون نکال لیتا ہے ۔پولیس نے کہا کہ ملزم کی واضح تصویر حاصل ہوئی ہے ۔ پولیس نے اپیل کی کہ اگر کوئی اسے پہچانتا ہے تو فوری پولیس سے رابطہ کرے ۔ 

 

