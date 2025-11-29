صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گاڑیوں کی سیٹ بیلٹ میں چھوٹا بٹن کس کام آتا ہے

  • عجائب دنیا
لاہور(نیٹ نیوز)آپ کی گاڑی میں متعدد فیچرز موجود ہوتے ہیں مگر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر کوئی توجہ مرکوز نہیں کرتا۔ آپ بھی گاڑی کی سیٹ بیلٹ میں لگے ایک چھوٹے پلاسٹک بٹن کو بھی نظر انداز کر دیتے ہوں گے۔۔۔

 یہ چھوٹا بٹن سیٹ بیلٹ لیچ یا قفل کو اپنی جگہ برقرار رکھنے کا کام کرتا ہے ۔یعنی جب آپ سیٹ بیلٹ استعمال کرتے ہیں تو ہر بار اسے پہننے یا اتارنے پر وہ بیلٹ اپنی جگہ پر ہی رہتی ہے ، یہاں وہاں نہیں پھیل جاتی۔ اسے سٹاپ بٹن، سیٹ بیلٹ سٹاپر یا سیلٹ بیلٹ سٹاپ بٹن کہا جاتا ہے ۔یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ لیچ پلیٹ نیچے کی جانب نہ سرک جائے اور سیٹ بیلٹ تک ہر بار رسائی آسانی سے ممکن ہوسکے ۔یہ بٹن اس بات کو بھی یقینی بناتا ہے کہ سیٹ بیلٹ کی الائنمنٹ متاثر نہ ہو۔اگر لیچ پلیٹ نیچے سرک جائے تو سیٹ بیلٹ کی پوزیشن بھی درست نہیں رہے گی۔یہ بٹن سیٹ بیلٹ کی لیچ پلیٹ کے بالکل نیچے ہوتا ہے ۔ 

 

دنیا میرے آگے

