صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسافر کی طیارے کا ایمرجنسی دروازہ کھول کر بھاگنے کی کوشش

  • عجائب دنیا
مسافر کی طیارے کا ایمرجنسی دروازہ کھول کر بھاگنے کی کوشش

نیو یارک(نیٹ نیوز)امریکا میں ایک مسافر نے دورانِ پرواز اچانک طیارے کا ایمرجنسی دروازہ کھول کر نہ صرف فلائٹ کریو کو پریشان کردیا بلکہ پورے جہاز کو واپس گیٹ پر لوٹنے پر مجبور کردیا۔۔۔

واقعہ کے فوراً بعد مسافر کو گرفتار کرلیا گیا۔غیر ملکی خبر رساں اداروں کے مطابق 48 سالہ جوہانسن وان ہیرٹم نامی شخص کے ایل ایم کی فلائٹ سے ایمسٹرڈیم کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔ طیارہ اٹلانٹا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر رن وے کی جانب بڑھ رہا تھا کہ ملزم نے اچانک ایمرجنسی ایگزٹ ڈور کھول دیا۔ صورتحال پر قابو پانے کے لیے سکیورٹی اہلکاروں کو بھی طلب کیا گیا۔ پولیس کے مطابق وان ہیرٹم نے ابتدائی بیان میں کہا کہ اسے دوسرے مسافر کے پاس ہتھیار ہونے کا شبہ ہوا تھا، جس کے باعث وہ خوفزدہ ہو کر دروازہ کھول کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ تاہم حکام کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں کہ کسی مسافر کے پاس ہتھیار تھا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

درفشاں کی پینٹنگ کی قیمت ایک کروڑ،سن کر سب حیران

مردوں کو خود مختار بیوی برداشت نہیں ہوتی:مریحہ صفدر

سوشل میڈیا پر بیٹھے بیشتر لوگوں کی سوچ گندی:مشی خان

پاکستان آئیڈل ججز کا انتخاب دوستی کی بنیاد پر کیا گیا:سنیگتا

مجھے دھرمیندر سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی:ممتاز

میں چھوٹی سوچ والے معاشرے میں بڑی لڑکی ہوں: متھیرا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اقتدار کا کھیل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ دنیا زور آوروں کی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نو طبقات کی لوٹ مار بدستور جاری
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پولنگ سٹیشنوں سے روٹھے عوام اور ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak