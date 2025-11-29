مسافر کی طیارے کا ایمرجنسی دروازہ کھول کر بھاگنے کی کوشش
نیو یارک(نیٹ نیوز)امریکا میں ایک مسافر نے دورانِ پرواز اچانک طیارے کا ایمرجنسی دروازہ کھول کر نہ صرف فلائٹ کریو کو پریشان کردیا بلکہ پورے جہاز کو واپس گیٹ پر لوٹنے پر مجبور کردیا۔۔۔
واقعہ کے فوراً بعد مسافر کو گرفتار کرلیا گیا۔غیر ملکی خبر رساں اداروں کے مطابق 48 سالہ جوہانسن وان ہیرٹم نامی شخص کے ایل ایم کی فلائٹ سے ایمسٹرڈیم کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔ طیارہ اٹلانٹا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر رن وے کی جانب بڑھ رہا تھا کہ ملزم نے اچانک ایمرجنسی ایگزٹ ڈور کھول دیا۔ صورتحال پر قابو پانے کے لیے سکیورٹی اہلکاروں کو بھی طلب کیا گیا۔ پولیس کے مطابق وان ہیرٹم نے ابتدائی بیان میں کہا کہ اسے دوسرے مسافر کے پاس ہتھیار ہونے کا شبہ ہوا تھا، جس کے باعث وہ خوفزدہ ہو کر دروازہ کھول کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ تاہم حکام کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں کہ کسی مسافر کے پاس ہتھیار تھا۔