روزانہ3انرجی ڈرنک کین پینے والا چلنے پھرنے سے معذور

  • عجائب دنیا
روزانہ3انرجی ڈرنک کین پینے والا چلنے پھرنے سے معذور

ماسکو(نیٹ نیوز)روس سے تعلق رکھنے والا 22 سالہ نوجوان 3 انرجی ڈرنک کین روزانہ پینے کے سبب معذور ہوگیا۔شمالی روس کے خود مختار علاقے یامالو-ننت سے تعلق رکھنے والہ 22 سالہ گیمر آرٹیم رات بھر گیمنگ کیلئے گزشتہ 8 برسوں سے انرجی ڈرنکس کا استعمال کررہا تھا۔۔۔

 اس دوران نوجوان لبلبے کی بیماری شکار ہوگیا اور بلآخر 2024 میں اپنی ٹانگوں سے معذور ہوگیا۔نوجوان کی والدہ کے مطابق آرٹیم نوعمری سے کمپیوٹر گیمز کا شوقین تھا، گیمنگ کے دوران آرٹیم پہلے ایک کین پیتا تھا لیکن وقت کے ساتھ ان ڈرنکس کی تعداد بڑھ کر 3 ہوگئی حتیٰ کہ آرٹیم خالی پیٹ بھی کین پینے لگا تھا۔آرٹیم کی والدہ کا بتانا ہے کہ پہلی مرتبہ آرٹیم کو 16 سال کی عمر میں صحت کے مسائل سامنے آئے تھے جو بڑھ کر لبلبے سمیت جگر اور تلی کے مسائل میں تبدیل ہوگئے ، 2024 میں اچانک اس کی آواز ختم ہوگئی اور اس کے پیر مفلوج ہوگئے ۔

 

