روزانہ3انرجی ڈرنک کین پینے والا چلنے پھرنے سے معذور
ماسکو(نیٹ نیوز)روس سے تعلق رکھنے والا 22 سالہ نوجوان 3 انرجی ڈرنک کین روزانہ پینے کے سبب معذور ہوگیا۔شمالی روس کے خود مختار علاقے یامالو-ننت سے تعلق رکھنے والہ 22 سالہ گیمر آرٹیم رات بھر گیمنگ کیلئے گزشتہ 8 برسوں سے انرجی ڈرنکس کا استعمال کررہا تھا۔۔۔
اس دوران نوجوان لبلبے کی بیماری شکار ہوگیا اور بلآخر 2024 میں اپنی ٹانگوں سے معذور ہوگیا۔نوجوان کی والدہ کے مطابق آرٹیم نوعمری سے کمپیوٹر گیمز کا شوقین تھا، گیمنگ کے دوران آرٹیم پہلے ایک کین پیتا تھا لیکن وقت کے ساتھ ان ڈرنکس کی تعداد بڑھ کر 3 ہوگئی حتیٰ کہ آرٹیم خالی پیٹ بھی کین پینے لگا تھا۔آرٹیم کی والدہ کا بتانا ہے کہ پہلی مرتبہ آرٹیم کو 16 سال کی عمر میں صحت کے مسائل سامنے آئے تھے جو بڑھ کر لبلبے سمیت جگر اور تلی کے مسائل میں تبدیل ہوگئے ، 2024 میں اچانک اس کی آواز ختم ہوگئی اور اس کے پیر مفلوج ہوگئے ۔