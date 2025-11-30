صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

26دسمبر1862زیادہ سزائے موت دینے جانے کادن

  • عجائب دنیا
نیویارک(نیٹ نیوز)امریکا کی تاریخ میں ایک ایسا دن ہے جو سب سے زیادہ سزائے موت دیے جانے کا واقعہ 26 دسمبر 1862 کو پیش آیا،لوگوں کو پھانسی کی سزا مینیسوٹا ریاست کے شہر مینکیٹو میں دی گئی۔

اس میں 38 افراد کو ایک ہی دن میں پھانسی دی گئی۔یہ ڈکوٹا جنگ کی بات ہے جو 1862 کو پیش آئی جس میں ڈکوٹا کے مقامی افراد نے ریاست کی جانب سے امتیازی سلوک اور متعصبانہ رویے کی وجہ سے حکومت کیخلاف ہتھیار اٹھائے ۔ بعدازاں ریاستی حکم پر ڈکوٹا کے 38 مقامی افراد کو پھانسی دے دی گئی۔وسے تو ڈکوٹا جنگ میں ملوث تقریباً 303 افراد کو سزائے موت سنائی گئی تھی تاہم صدر ابراہم لنکن نے کیسز کا دوبارہ جائزہ لیا اور صرف 38 افراد کی سزا برقرار رکھی۔اس دن مینکیٹو میں ایک بڑا لکڑی کا پھانسی گھاٹ بنایا گیا تھا۔

 

