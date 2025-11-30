صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • عجائب دنیا
مصنوعی ذہانت کیلئے چپس بنانیالی کمپنی کھانے کے چپس بنائیگی

لاہور(نیٹ نیوز)جنوبی کوریا کی سیمی کنڈکٹر بنانے والی کمپنی ایس کے ہائنکس نئے قسم کی چپس بنانے جا رہے ہیں جن کو لوگ کھا سکیں گے ۔

کمپنی کی جانب سے بنائے جانے والے نئے ‘ایچ بی ایم چپس’ کا مقصد اس کے سب سے زیادہ فروخت ہونے والے ہائی بینڈوتھ میموری سیمی کنڈکٹرز (جن کی اے آئی سسٹمز میں بہت ڈیمانڈ ہے ) کو خراج پیش کرنا ہے لیکن یہاں ایچ بی ایم سے مراد ‘ہنی بنانا میٹ’ ہے ۔کمپنی کے مطابق ‘سیمی کنڈکٹر’ کی شکل کے یہ چپس بنانے کا مقصد سیمی کنڈکٹرز کو روزمرہ زندگی سے قریب تر کرنا ہے تاکہ لوگ اس سے مزید آشنا ہو سکیں۔امریکی کمپنی این ویڈیا کو سیمی کنڈکٹر فراہم کرنے والی اس کمپنی نے دنیا کا سب سے پہلا ایچ بی ایم سیمی کنڈکٹر 2013 میں بنایا تھا جسے بیحدپسندکیاگیاتھا۔

 

