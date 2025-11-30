صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الٹراپروسیسڈ غذائیں خون میں شوگر بڑھاتی ہیں :تحقیق

  • عجائب دنیا
الٹراپروسیسڈ غذائیں خون میں شوگر بڑھاتی ہیں :تحقیق

لاہور(نیٹ نیوز) نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ الٹرا پروسیسڈ غذاؤں کی کھپت نوجوانوں میں پری-ڈائیبیٹیز اور خون میں شوگر کی سطح میں اضافے کے خطرات کا سبب بن سکتی ہے ۔

 سائنس دانوں کو علم ہوا کہ فاسٹ فوڈ، پیکجڈ اسنیکس اور غذا، سوڈیم اور شوگر سے بھرپور مشروبات اور غیر صحت بخش چکنائی پر مشتمل غذاؤں میں معمولی اضافہ کسی بھی شخص میں پری-ڈائبیٹیز کے خطرات کو بڑی حد تک بڑھا سکتا ہے ۔تحقیق کی مرکزی مصنفہ ڈاکٹر وائیا لیڈا چاٹزی نے کہا تھا کہ نوجوانی وہ دور ہوتا ہے جہاں سے انسان کی طویل مدتی صحت کی بنیاد پڑتی ہے ۔ اگر اسی مرحلے پر توجہ دے دی جائے تو پری-ڈائیبیٹیز جیسے خطرات کو روکنے کا موقع مل جاتا ہے ، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے سائنس دانوں نے چار سال تک 17 سے 22 سال کے 85 نوجوانوں کا معائنہ کیا اور اس دوران الٹرا پروسیسڈ فوڈز کے استعمال کا تجزیہ کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک پاکستانی کا سلوک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اب شانت ہو کر سو جائیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
32 سال پہلے کا کراچی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
نواز شریف کی رنجیدگی اور پی ٹی آئی کے زخم
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نریندر مودی کے بکھرتے خواب
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک الجیریا تعلقات نئی بلندیوں پر
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak