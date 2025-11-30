الٹراپروسیسڈ غذائیں خون میں شوگر بڑھاتی ہیں :تحقیق
لاہور(نیٹ نیوز) نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ الٹرا پروسیسڈ غذاؤں کی کھپت نوجوانوں میں پری-ڈائیبیٹیز اور خون میں شوگر کی سطح میں اضافے کے خطرات کا سبب بن سکتی ہے ۔
سائنس دانوں کو علم ہوا کہ فاسٹ فوڈ، پیکجڈ اسنیکس اور غذا، سوڈیم اور شوگر سے بھرپور مشروبات اور غیر صحت بخش چکنائی پر مشتمل غذاؤں میں معمولی اضافہ کسی بھی شخص میں پری-ڈائبیٹیز کے خطرات کو بڑی حد تک بڑھا سکتا ہے ۔تحقیق کی مرکزی مصنفہ ڈاکٹر وائیا لیڈا چاٹزی نے کہا تھا کہ نوجوانی وہ دور ہوتا ہے جہاں سے انسان کی طویل مدتی صحت کی بنیاد پڑتی ہے ۔ اگر اسی مرحلے پر توجہ دے دی جائے تو پری-ڈائیبیٹیز جیسے خطرات کو روکنے کا موقع مل جاتا ہے ، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے سائنس دانوں نے چار سال تک 17 سے 22 سال کے 85 نوجوانوں کا معائنہ کیا اور اس دوران الٹرا پروسیسڈ فوڈز کے استعمال کا تجزیہ کیا۔