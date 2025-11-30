سردیوں میں وزن بڑھنے سے روکنے والے دیسی مشروبات
لاہور(نیٹ نیوز)موسمِ سرما میں چند مشروبات کا سمجھداری سے انتخاب وزن اور ہاضمے دونوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوسکتا ہے اورون بڑھنے سے روکاجاسکتاہے ۔
ہر گھر کے کچن میں موجود ہلدی، اجوائن، زیرہ، سونف، ادرک اور دارچینی جیسے مسالے جسم میں حرارت پیدا کرتے ہیں، مرغن غذاؤں کے استعمال کے بعد ہاضمہ بہتر بناتے ہیں اور سرد موسم میں سستی کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ایک چمچ اجوائن اور ایک چمچ زیرہ پانی میں اُبال کر نیم گرم حالت میں پیئیں۔رات کو ہلدی دودھ پینا جسم کو آرام دیتا ہے ، دودھ گرم کریں، اس میں ہلدی، ایک چٹکی کالی مرچ اور شہد ملا کر پی لیں۔ آپ ادرک کی چائے کا استعمال کر سکتے ہیں، پسی ہوئی سونف گرم پانی میں ڈال کر چند منٹ کے لیے بھگوئیں اور پی لیں جبکہ نیم گرم پانی میں دارچینی پاؤڈر اور تھوڑا سا شہد شامل کرکے بھی پیاجاسکتاہے ۔