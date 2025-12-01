صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چار صدی پرانے سپین کے سکے کا نیلامی کا نیا ریکارڈ

سٹاک ہوم(نیٹ نیوز)سوئٹزرلینڈ میں منعقدہ نیلامی کے دوران سکہ سازی اور تاریخی نوادرات کے شوقین افراد کیلئے ایک نئی سنسنی سامنے آگئی۔

سپین کے بادشاہ فلپ سوم کے دور میں 1609 میں ڈھالا گیا نایاب سنہری سکہ یورپ کی نیلامی تاریخ میں نیا ریکارڈ قائم کرتے ہوئے 28 لاکھ 17 ہزار 500 سوئس فرانک (3.49 ملین ڈالر) میں فروخت ہوگیا۔یہ منفرد سکہ جس کا وزن حیران کن طور پر 339 گرام ہے ، سپین کے شہر سیگوویا میں اس سونے سے تیار کیا گیا تھا جو ہسپانوی فاتحین نئی دنیا یعنی امریکا سے لائے تھے ۔سینٹین کہلایا جانے والا یہ سکہ اس دور میں شاہی طاقت اور دولت کی شان دکھانے کے لئے خصوصی طور پر بنایا گیا تھا۔ماہرین کے مطابق اس کی مالیت اس زمانے میں کئی برسوں کی تنخواہوں کے برابر سمجھی جاتی تھی۔یہ نادر سکہ کئی صدیوں تک گم رہا اور 1950 کے آس پاس امریکا سے دوبارہ منظر عام پر آیا۔

