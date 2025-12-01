صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

برطانیہ کا دنیا کا پہلا نجی سیٹلائٹ خلا میں لانچ

برطانیہ کا دنیا کا پہلا نجی سیٹلائٹ خلا میں لانچ

لندن(نیٹ نیوز)خلا کی اتھاہ گہرائیوں کا مطالعہ کرنے کے لیے دنیا کا پہلا نجی سپیس سائنس سیٹلائٹ خلا میں بھیج دیا گیا۔

لندن کی مقامی کمپنی بلیو سکائیز سپیس کا کہنا تھا کہ سیٹلائٹ کو کیلیفورنیا سے جمعہ کے روز سپیس ایکس فیلکن 9 کے ذریعے خلا میں بھیجا گیا۔کمپنی کے مطابق مائیکرو ویو کے برابر سیٹلائٹ ‘ماؤو’ میں ایک مائیکرو سکوپ نصب ہے جو خلا کی گہرائیوں میں ایگزو پلینٹ اور دیگر اجرامِ فلکی کا مشاہدہ کرے گی۔بلیو سکائیز سپیس ماؤو کے ذریعے اکٹھا ہونے والا ڈیٹا ان تحقیقی اداروں کے ساتھ شیئر کرے گا جو اس کی سبسکرپشن سروس کا حصہ ہوں گے ۔ ان اداروں میں بوسٹن اور کولمبیا یونیورسٹیز شامل ہیں۔بلیو سکائیز سپیس کی چیف سائنٹسٹ پروفیسر جیووینا ٹینیٹی کا کہنا تھا کہ ماؤو فلکیاتی سرگرمیوں کے حوالے سے معلومات کا نیا باب کھولے گا جو ماضی میں بند تھا۔

