ہیومن واشنگ مشین باضابطہ طور پر فروخت کیلئے پیش

  عجائب دنیا
ہیومن واشنگ مشین باضابطہ طور پر فروخت کیلئے پیش

ٹوکیو(نیٹ نیوز)جاپانی ٹیکنالوجی نے ایک بار پھر دنیا کو حیران کردیا۔ اوساکا ایکسپو 2025 میں دھوم مچانے والی مستقبل کی ہیومن واشنگ مشین اب باضابطہ طور پر جاپان میں فروخت کے لیے پیش کردی گئی ہے۔

یہ منفرد کیپسول نما مشین صارف کو اندر لیٹ کر پورا جسم دھلوانے ، سکون بخش موسیقی سننے اور صرف 15 منٹ میں تازہ دم ہوکر باہر آنے کا حیرت انگیز تجربہ فراہم کرتی ہے ، کمپنی کی ترجمان سچیکو ماایکورا کے مطابق یہ مشین صرف جسم ہی نہیں دھوتی بلکہ ‘روح بھی دھو دیتی ہے ۔ کیپسول کے اندر موجود جدید سینسر مسلسل دل کی دھڑکن اور دیگر اہم اشاروں کو مانیٹر کرتے رہتے ہیں تاکہ پورا عمل محفوظ رہے ۔بین الاقوامی دلچسپی بڑھنے کے بعد کمپنی نے اس پروٹو ٹائپ کو کمرشل بنانے کا فیصلہ کیا۔ اوساکا کے ایک ہوٹل نے سب سے پہلی مشین خرید لی ہے ، جو بہت جلد یہ منفرد سروس اپنے مہمانوں کو فراہم کرے گا۔

