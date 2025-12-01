پک اپ ٹرک کے پیچھے لکیریں کیوں بنی ہوتی ہیں
لاہور(نیٹ نیوز)پک اپ ٹرک تو آپ نے دیکھیں ہی ہوں گے مگر کیا کبھی سوچا کہ ان کے پیچھے والے کھلے حصے میں عجیب سی لکیریں کیوں بنی ہوتی ہیں؟۔۔۔
یہ اس حصے میں رکھے جانے والی چیزوں کو پھسلنے سے روکنے کیلئے نہیں ہوتیں بلکہ بھاری وزن سے متعلق ہوتی ہیں۔ پک اپ ٹرک کے اس حصے کو بھاری سامان رکھنے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ لکیریں سطح کو خراب ہونے سے بچاتی ہیں۔ان سے دھاتی سطح کی مضبوطی بڑھتی ہے اور وہ دبتی نہیں۔اسی طرح اگر آپ کو بھاری چیز لاکر پک اپ ٹرک میں پھینکتے ہیں تو یہ لکیریں ڈینٹ کی روک تھام کرتی ہیں۔ان کا ایک اور مقصد پک اپ ٹرک سے پانی کی نکاسی کرنے میں مدد فراہم کرنا بھی ہے تاکہ وہ وہاں جمع نہ ہوسکے ۔ایک اور مقصد سامان کو منظم انداز سے رکھنے میں مدد فراہم کرنا ہے یعنی مختلف حصوں کو مختلف چیزوں کو رکھنے کیلئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔