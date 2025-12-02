صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

باڈی اگر فِٹ ہو تو دماغ بھی ’’جوان ‘‘ رہتا ہے

  • عجائب دنیا
باڈی اگر فِٹ ہو تو دماغ بھی ’’جوان ‘‘ رہتا ہے

لاہور(نیٹ نیوز)یہ بات سائنس سے ثابت شدہ ہے کہ اگر جسم فِٹ رہے تو دماغ بھی زیادہ عرصے تک تیز، توانا اور ‘جوان’ رہتا ہے۔۔۔

جسمانی سرگرمی دل کو مضبوط کرتی ہے ، جس سے دماغ تک زیادہ آکسیجن اور غذائی توانائی پہنچتی ہے جس سے یادداشت بہتر،توجہ میں اضافہ،ذہنی تھکن کم ہوتی ہے اسی طرح ورزش، خاص طور پر تیز چہل قدمی، دوڑ، سائیکلنگ، دماغ میں ایسے کیمیکلز بڑھاتی ہے جو نئے نیورونز پیدا کرتے ہیں، یہ عمل دماغ کو ‘جوان’ رکھنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے ۔ورزش کورٹیسول کم کرتی ہے اور اینڈورفنز بڑھاتی ہے جو خوشی کا احساس دیتے ہیں۔ کم تناؤ، بہتر ذہنی صحت، کم ڈپریشن اور کم بے چینی کی کیفیت محسوس ہوتی ہے ۔فِٹ باڈی نیند کو بھی منظم کرتی ہے ۔ اچھی نیند دماغ کے لیے ایسے ہے جیسے کمپیوٹر کی ڈیپ کلیننگ۔ اس سے یادداشت، فیصلہ سازی اور سیکھنے کی صلاحیت میں بہتری ہوتی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ٹرمپ کا نیتن یاہو سے ٹیلیفونک رابطہ،وائٹ ہاؤس مدعو کر لیا

کیمرون :اپوزیشن کے اہم رہنما دوران حراست ہلاک

بنگلہ دیش:پلاٹس کی غیرقانونی الاٹمنٹ شیخ حسینہ ،بہن،بھانجی کو قید کی سزا

پاکستان کیخلاف بھارتی وزیردفاع کے بیان پر سکھوں کاکینیڈا میں مظاہرہ

عالمی سطح پر اسلحے کی فروخت میں 6 فیصد سے زائد اضافہ

انڈونیشیا، تھائی لینڈ،سری لنکا میں سیلاب ، ہلاکتیں 1100سے متجاوز،800سے زیادہ لاپتا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سی ڈی اے کا مزید شکریہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یومِ تشکر سے فارم 47تک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جی سی یونیورسٹی لاہور، جنگل میں منگل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
این ایف سی اجلاس کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ فورس اور عالمی سطح پر تنہا ہوتا افغانستان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ!… (4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak