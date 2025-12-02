باڈی اگر فِٹ ہو تو دماغ بھی ’’جوان ‘‘ رہتا ہے
لاہور(نیٹ نیوز)یہ بات سائنس سے ثابت شدہ ہے کہ اگر جسم فِٹ رہے تو دماغ بھی زیادہ عرصے تک تیز، توانا اور ‘جوان’ رہتا ہے۔۔۔
جسمانی سرگرمی دل کو مضبوط کرتی ہے ، جس سے دماغ تک زیادہ آکسیجن اور غذائی توانائی پہنچتی ہے جس سے یادداشت بہتر،توجہ میں اضافہ،ذہنی تھکن کم ہوتی ہے اسی طرح ورزش، خاص طور پر تیز چہل قدمی، دوڑ، سائیکلنگ، دماغ میں ایسے کیمیکلز بڑھاتی ہے جو نئے نیورونز پیدا کرتے ہیں، یہ عمل دماغ کو ‘جوان’ رکھنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے ۔ورزش کورٹیسول کم کرتی ہے اور اینڈورفنز بڑھاتی ہے جو خوشی کا احساس دیتے ہیں۔ کم تناؤ، بہتر ذہنی صحت، کم ڈپریشن اور کم بے چینی کی کیفیت محسوس ہوتی ہے ۔فِٹ باڈی نیند کو بھی منظم کرتی ہے ۔ اچھی نیند دماغ کے لیے ایسے ہے جیسے کمپیوٹر کی ڈیپ کلیننگ۔ اس سے یادداشت، فیصلہ سازی اور سیکھنے کی صلاحیت میں بہتری ہوتی ہے ۔