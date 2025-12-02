دنیا کے 10گندے ترین شہروں میں سب سے اوپر کون
بڈاپسٹ (نیٹ نیوز)دنیا کا گندہ ترین شہر یورپ میں واقع ہے ۔کم از کم ریڈیکل سٹوریج نامی کمپنی کی فہرست کے مطابق اگر آپ صاف ستھرے ماحول میں رہنا چاہتے ہیں تو ہنگری کے شہر بڈاپسٹ میں جانے سے گریز کرنا چاہیے۔۔۔
کیونکہ وہ دنیا کا گندہ ترین شہر ہے ۔اس فہرست کی تیاری کے لیے ریڈیکل سٹوریج نے یورو مانیٹر کے ٹاپ 100 شہروں کے انڈیکس کو لیا اور ان تمام شہروں کے حوالے سے گوگل ریویوز کا تجزیہ کیا۔ اٹلی کا شہر روم دنیا کا دوسرا گندہ ترین شہر قرار دیا گیا ۔امریکی شہر لاس ویگاس اس فہرست میں تیسرے نمبر پر رہا جبکہ اٹلی کا شہر فلورنس چوتھے ، فرانس کا شہر پیرس 5 ویں، اطالوی شہر میلان چھٹے ، اٹلی کا ایک اور شہر ویرونا 7 ویں، جرمن شہر فرینکفرٹ 8 ویں، بیلجیئم کا شہر برسلز 9 ویں اور مصری شہر قاہرہ 10 ویں نمبر پر رہا۔اگر دنیا کے صاف ترین شہروں کی بات کی جائے تو پولینڈ کا شہر Krakow سرفہرست ہے ۔