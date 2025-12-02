صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • عجائب دنیا
اے آئی کی مدد سے شیروں کے دھاڑنے کا نیا انداز دریافت

لاہور(نیٹ نیوز)سائنسدانوں نے افریقی شیروں (پینتھیرا لیو) کی نظر انداز ہو جانے والی آواز کی نشاندہی کرنے کیلئے مصنوعی ذہانت کا استعمال کیا ہے ۔جرنل ایکولوجی اینڈ ایوولوشن میں شائع نئی تحقیق کے نتائج کے مطابق اے آئی کی مدد سے شیروں کی روایتی زوردار آواز اور۔۔۔

نئی دریافت شدہ نسبتاََ دھیمی آواز کے درمیان 95.4 فیصد درستگی کے ساتھ فرق کیا جا سکتا ہے ۔اس حوالے سے تحقیق کی سربراہ جوناتھن گروکوٹ کا کہنا ہے کہ شیر کی دھاڑیں صرف مشہور نہیں ہیں بلکہ یہ منفرد پہچان رکھتی ہیں جن کا استعمال آبادی کے سائز کا اندازہ لگانے اور انفرادی جانوروں کی نگرانی کے لیے کیا جا سکتا ہے ۔ جوناتھن گروکوٹ نے بتایا کہ اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے ہم شیر کی آوازوں کی زیادہ درست نشاندہی کر سکتے ہیں،ہمیں یقین ہے کہ جنگلی حیات کی نگرانی میں ایک مثالی تبدیلی کی ضرورت ہے ۔

 

