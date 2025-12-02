اے آئی کی مدد سے شیروں کے دھاڑنے کا نیا انداز دریافت
لاہور(نیٹ نیوز)سائنسدانوں نے افریقی شیروں (پینتھیرا لیو) کی نظر انداز ہو جانے والی آواز کی نشاندہی کرنے کیلئے مصنوعی ذہانت کا استعمال کیا ہے ۔جرنل ایکولوجی اینڈ ایوولوشن میں شائع نئی تحقیق کے نتائج کے مطابق اے آئی کی مدد سے شیروں کی روایتی زوردار آواز اور۔۔۔
نئی دریافت شدہ نسبتاََ دھیمی آواز کے درمیان 95.4 فیصد درستگی کے ساتھ فرق کیا جا سکتا ہے ۔اس حوالے سے تحقیق کی سربراہ جوناتھن گروکوٹ کا کہنا ہے کہ شیر کی دھاڑیں صرف مشہور نہیں ہیں بلکہ یہ منفرد پہچان رکھتی ہیں جن کا استعمال آبادی کے سائز کا اندازہ لگانے اور انفرادی جانوروں کی نگرانی کے لیے کیا جا سکتا ہے ۔ جوناتھن گروکوٹ نے بتایا کہ اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے ہم شیر کی آوازوں کی زیادہ درست نشاندہی کر سکتے ہیں،ہمیں یقین ہے کہ جنگلی حیات کی نگرانی میں ایک مثالی تبدیلی کی ضرورت ہے ۔