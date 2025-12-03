کچا پیاز شوگر کے توازن کو بہتر بنانے میں کردار ادا کرسکتا
لاہور(نیٹ نیوز)پیاز ناصرف نمکین پکوانوں کا لازمی حصہ ہے بلکہ غذائیت سے بھرپور ہونے کے ساتھ ساتھ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے خاص فائدے بھی رکھتا ہے ۔
پیاز میں موجود فائبر، وٹامن سی، وٹامن بی 6، فولک ایسڈ، پوٹاشیم اور مینگنیز اسے ایک طاقتور غذائی جز بناتا ہیں۔ ماہرین کے مطابق کچے پیاز میں پائے جانے والے خاص مرکبات خون میں شوگر کے توازن کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔کچے پیاز میں کیورسٹن نامی اینٹی آکسیڈنٹ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے ، یہ خاص طور پر سُرخ پیاز میں ہوتا ہے ، یہ جز آنتوں، لبلبے ، عضلات اور جگر کے خلیوں کے ساتھ مل کر گلوکوز کا جسم میں استعمال بہتر بناتا ہے اور فاسٹنگ بلڈ شوگر کم کرنے میں مدد دیتا ہے ، پیاز کے استعمال سے شوگر کی سطح مستحکم رہتی ہے ۔