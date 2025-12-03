صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صدیوں پرانے سپین کے سکے کا نیلامی میں نیا ریکارڈ قائم

  • عجائب دنیا
لاہور(نیٹ نیوز)سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی ایک حالیہ نیلامی نے سکے جمع کرنے والوں اور تاریخی نوادرات کے شوقین افراد کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی ہے ۔

سپین کے بادشاہ فلپ سوم کے دور 1609ء میں تیار کیا گیا ایک نایاب سونے کا سکہ ریکارڈ توڑ 28 لاکھ 17 ہزار 500 سوئس فرانک یعنی تقریباً 3.49 ملین ڈالرز میں فروخت ہوا جو کہ یورپ کی نیلامی تاریخ میں ایک نیا ریکارڈ ہے ۔حیرت انگیز طور پر 339 گرام وزنی یہ منفرد سکہ سونے سے تیار کیا گیا تھا جو ہسپانوی فاتحین خاص طور پر امریکا سے اسپین کے شہر سیگوویا لائے تھے ۔سینسیلن کے نام سے مشہور یہ سکہ خاص طور پر شاہی طاقت اور دولت کو ظاہر کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ نایاب سکہ کئی صدیوں تک گم رہا اور 1950ء کے آس پاس امریکا میں دوبارہ منظر عام پر آیا تھا۔

 

