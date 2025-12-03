صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لیونارڈو ڈاؤنچی کی مونا لیزا بھی’’ماڈرن ‘‘ ہوگئی

  • عجائب دنیا
لیونارڈو ڈاؤنچی کی مونا لیزا بھی’’ماڈرن ‘‘ ہوگئی

لاہور(نیٹ نیوز)لیونارڈو ڈاؤنچی کی مونا لیزا بھی ‘ماڈرن’ ہوگئی،معروف فن پارے ‘مونا لیزا’، ‘گرل وِد اے پرل اِیئررنگ’ اور ‘دی برتھ آف وینس’ کو اے آئی کی مدد سے اس انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ اگر آج کے زمانے میں انہیں پینٹ کیا جاتا تو وہ کس طرح دکھائی دیتیں۔

اس تخلیقی پروجیکٹ میں سینڈرو بوٹی چیلی کی 1480 کی مشہور پینٹنگ ‘دی برتھ آف وینس’ کو 1990 کے فیشن میں ڈھالا گیا۔ دوسری جانب لیونارڈو ڈاؤنچی کی مونا لیزا کو 2000 کے ابتدائی فیشن ٹرینڈز میں پیش کیا گیا ہے ، اسی طرح، ورمیر کی 1660 میں بنائی گئی ‘گرل وِد اے پرل اِیئررنگ’ کو موجودہ دور کے ٹرینڈز سے ہم آہنگ کرتے ہوئے بولڈ بھنویں، چمکدار (dewy) اسکن اور نیوڈ لپ کلر کے ساتھ جدید رسوم و رواج کا آئینہ بنا دیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پی ایس ایل کی پروموشن کیلئے لندن روڈ شو کروانے کا اعلان

قائداعظم ٹرافی فائنل،سیالکوٹ کے 235رنز 6کھلاڑی آؤٹ

ورلڈ پاور لفٹنگ چیمپئن شپ میں پنجاب پولیس کے 5 میڈلز

فیفا عرب کپ:فلسطین نے میزبان قطر کو شکست دیدی

انڈر 19ایشیا کپ،قومی سکواڈ کا اعلان،فرحان یوسف کپتان

پاک بنگلہ دیش ویمن انڈر 19 ٹی20سیریز آج سے شروع

آج کے کالمز

ایاز امیر
گھبراہٹ کا ہے کی؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جعلی اسمبلی کے اصلی ایم این ایز کا لطیفہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (3)
شاہد صدیقی
جویریہ صدیق
صنفی بنیادوں پر تشدد
جویریہ صدیق
محمد حسن رضا
دو ماڈل‘ دو راستے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار عائلی زندگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak