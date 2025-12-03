لیونارڈو ڈاؤنچی کی مونا لیزا بھی’’ماڈرن ‘‘ ہوگئی
لاہور(نیٹ نیوز)لیونارڈو ڈاؤنچی کی مونا لیزا بھی ‘ماڈرن’ ہوگئی،معروف فن پارے ‘مونا لیزا’، ‘گرل وِد اے پرل اِیئررنگ’ اور ‘دی برتھ آف وینس’ کو اے آئی کی مدد سے اس انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ اگر آج کے زمانے میں انہیں پینٹ کیا جاتا تو وہ کس طرح دکھائی دیتیں۔
اس تخلیقی پروجیکٹ میں سینڈرو بوٹی چیلی کی 1480 کی مشہور پینٹنگ ‘دی برتھ آف وینس’ کو 1990 کے فیشن میں ڈھالا گیا۔ دوسری جانب لیونارڈو ڈاؤنچی کی مونا لیزا کو 2000 کے ابتدائی فیشن ٹرینڈز میں پیش کیا گیا ہے ، اسی طرح، ورمیر کی 1660 میں بنائی گئی ‘گرل وِد اے پرل اِیئررنگ’ کو موجودہ دور کے ٹرینڈز سے ہم آہنگ کرتے ہوئے بولڈ بھنویں، چمکدار (dewy) اسکن اور نیوڈ لپ کلر کے ساتھ جدید رسوم و رواج کا آئینہ بنا دیا گیا ہے ۔