ہالف میراتھون میں 137ٹی شرٹس پہن کر دوڑنے کا ریکارڈ
لاہور(نیٹ نیوز)سیریل گنیز ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ڈیوڈ "ریکارڈ بریکر" رش نے آئیڈاہو میں منعقد ہونے والی ایک ہالف میراتھون (21 کلومیٹر طویل تک محدود) 137ٹی شرٹس پہن کر مکمل کر تے ہوئے اپنا کھویا ہوا ریکارڈ دوبارہ حاصل کر لیا۔
آئیڈاہو سے تعلق رکھنے والے ڈیوڈ رش نے یہ ریکارڈ پہلی بار 2019 میں 111 ٹی شرٹس پہن کر قائم کیا تھا لیکن کچھ سال بعد ایک اور رنر نے 127ٹی شرٹس کے ساتھ انہیں پیچھے چھوڑ دیا۔اس ریکارڈ کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ڈیوڈ رش نے سخت ٹریننگ کی بھاری کپڑوں میں دوڑیں لگائیں اور وزن بھرے بیگ پہن کر مشق کی۔ اس سال وہ اسی ریس میں دوبارہ میدان میں اُترے اور 137 ٹی شرٹس کے ساتھ نہ صرف دوڑے بلکہ ریس مکمل بھی کی۔