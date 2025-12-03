صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سویا بین آئل وزن میں اضافے کا باعث بن سکتا:تحقیق

لاہور(نیٹ نیوز)نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ پروسیسڈ غذاؤں میں پایا جانے والا عام تیل (سویا بین آئل) جسم میں اپنے پراسیس ہونے کے طریقے کی وجہ سے وزن میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے ۔

اگرچہ یہ تیل گھریلو کھانوں میں زیادہ استعمال نہیں ہوتا، مگر سلاد ڈریسنگز، مارجرین اور چپس جیسی متعدد پراسیسڈ اشیا میں عموماً پایا جاتا ہے ۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی ریور سائیڈ کے محققین کی نئی تحقیق کے مطابق مسئلہ تیل میں نہیں بلکہ جسم کے اندر اس کے پراسیس ہونے کے طریقے میں ہے ، جو زیادہ مقدار میں استعمال کرنے پر وزن بڑھنے کا سبب بن سکتا ہے ۔جامعہ کے ایک پروفیسر فرانسس سلیڈک کا کہنا تھا کہ سویا بِین آئل بنیادی طور پر مضر نہیں ہے بلکہ جس مقدار میں ہم اسے استعمال کرتے ہیں، وہ ہمارے جسم میں ایسے راستے متحرک کر دیتا ہے جن سے نمٹنے کے لیے ہمارا جسم تیار نہیں ہوا ہوتا۔

 

