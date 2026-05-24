صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روسی ہیکرز کے ہاتھوں سینکڑوں اکاؤنٹس ہیک کرلئے گئے

  • عجائب دنیا
روسی ہیکرز کے ہاتھوں سینکڑوں اکاؤنٹس ہیک کرلئے گئے

نیویارک(نیٹ نیوز)ایک نئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ روسی ہیکرز نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم بلیو اسکائی پر سینکڑوں آن لائن اکاؤنٹس ہیک کر کے انہیں جعلی خبروں کی تشہیر کیلئے استعمال کیا ہے ۔

ان پوسٹس کا مقصد یوکرین کے حق میں عوامی حمایت کو کمزور کرنا تھا۔امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق اپریل سے اب تک ایسی تقریباً دو ہزار پوسٹس ہٹائی جا چکی ہیں، جو مختلف وقفوں سے سامنے آ رہی تھیں۔ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ عمل روسی ہیکرز کی جانب سے آن لائن گمراہ کن معلومات پھیلانے کی مہم میں نئے اور زیادہ جارحانہ مرحلے کی نشاندہی کرتا ہے ۔کلیمسن یونیورسٹی کے میڈیا فارنزکس ہب کے ڈائریکٹر ڈیرن لنول نے اخبار کو بتایا کہ روسی ہیکرز پہلے فرضی اکاؤنٹس اور من گھڑت مواد پر انحصار کرتے تھے ، مگر اب ان کی حکمتِ عملی تبدیل ہوگئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:پورا ہفتہ مثبت زون میں ٹریڈ، نمایاں تیزی ریکارڈ

چاندی کی قیمت مستحکم، سونا 2200روپے تولہ سستا ہوگیا

موبائل فون کی مقامی اسمبلنگ، مینوفیکچرنگ میں نمایاں کمی

پاکستان کی 25فیصد بجلی شمسی ذرائع سے حاصل، گلوبل انرجی

حیدر آباد:چیمبر آف کامرس کا صنعتی انفرا اسٹرکچر کی بدحالی پراظہار افسوس

عدالتی نظام کی بہتری کیلئے جوڈیشل ریفارمز ضروری، چیئرمین آباد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مٹی میں چراغ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
امریکہ کو مروڑ پڑ رہے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
A Few Good Men
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دو محاذوں پر شکست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سکھائے کس نے اسماعیل کو آدابِ فرزندی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک چین 75سالہ دوستی کا روشن سفر
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak