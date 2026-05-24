صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکائی ڈائیور کا بلند ترین آتش فشاں چوٹی پر لینڈنگ کا عالمی ریکارڈ

  • عجائب دنیا
سکائی ڈائیور کا بلند ترین آتش فشاں چوٹی پر لینڈنگ کا عالمی ریکارڈ

لاہور(نیٹ نیوز)تھائی لینڈ سے تعلق رکھنے والے اسکائی ڈائیور تنابوورن سیریکوناکورنکن المعروف سپر ٹوم نے دنیا کے بلند ترین فعال آتش فشاں پر کامیاب لینڈنگ کر کے نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔

گنیز ورلڈ ریکارڈز کے مطابق تنابوورن نے چلی کے مشہور آتش فشاں اوجوس ڈیل سالادو پر سطح سمندر سے 5442میٹر کی بلندی پر لینڈنگ کی، اس کامیابی کے ساتھ انہوں نے 2023ء میں قائم کیا گیا 5317میٹر کی بلندی کا سابقہ ریکارڈ توڑ دیا۔48سالہ تنابوورن جو ایک ریئل اسٹیٹ کاروباری شخصیت اور یونیورسٹی پروفیسر بھی ہیں، انہوں نے بتایا کہ اس بلندی سے منظر ناقابلِ یقین حد تک خوبصورت تھا۔انہوں نے بتایا کہ یہ جگہ واقعی حیرت انگیز تھی، مختلف معدنیات کے رنگوں نے پورے آتش فشاں کو قوسِ قزح جیسا بنا دیا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششیں کامیاب : ایران ، امریکا امن معاہدے پر متفق : 24 گھنٹے میں اعلان متوقع امریکی میڈیا

بلوچستان اور خیبرپختونخوا میں آپریشنز، 24 دہشتگرد ہلاک، 7 سکیورٹی اہلکار شہید

وزیر اعظم کے دورہ چین کا آغاز، پہلے روز 2 اہم مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط

اعلیٰ صفائی پر انعام، شکایات پر سزا ملے گی : مریم نواز

پاکستان برطانیہ کا سکیورٹی، تجارت، سرمایہ کاری میں تعاون بڑھانے پر اتفاق

بجٹ جون کے پہلے ہفتے پیش، ٹیکس دہندگان، تنخواہ داروں پر بوجھ کم کرینگے : وزیرمملکت خزانہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مٹی میں چراغ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
امریکہ کو مروڑ پڑ رہے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
A Few Good Men
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دو محاذوں پر شکست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سکھائے کس نے اسماعیل کو آدابِ فرزندی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک چین 75سالہ دوستی کا روشن سفر
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak