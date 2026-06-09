صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا:اپنے انعام کی پیشگوئی کرنیوالے نے بڑا انعام جیت لیا

  • عجائب دنیا
امریکا:اپنے انعام کی پیشگوئی کرنیوالے نے بڑا انعام جیت لیا

نیویارک(نیٹ نیوز)امریکا میں اپنے انعام جیتنے کی پیشگوئی کرنے والے شخص نے ایک لاکھ ڈالر کا انعام جیت لیا۔

ریاست نارتھ کیرولائنا کے ایک شہری نے اس وقت سب کو حیران کر دیا جب اس نے ایک لاکھ ڈالر کا لاٹری انعام جیت لیا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے پہلے ہی اپنے دوستوں سے کہہ رکھا تھا کہ وہ اتنی ہی رقم جیتنے والا ہے ۔راکی ماؤنٹ نامی شہر کے رہائشی ڈونلڈ بن کے مطابق انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ وہ ایک لاکھ ڈالر جیتنے والے ہیں۔ شاید یہی ان کا وقت تھا۔انہوں نے 30 ڈالر مالیت کا ایک لاکھ ڈالر کیش پے ڈے سکریچ آف ٹکٹ خریدا۔ جب انہوں نے ٹکٹ کو کھرچا تو واقعی اس پر ایک لاکھ ڈالر کا انعام نکل آیا،ڈونلڈ کا کہنا تھا کہ وہ اس رقم کو اپنے مستقبل کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور فی الحال گھر خریدنے کے امکان پر غور کر رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قانون اور چہیتے Gogetter
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اٹھائیسویں ترمیم، بجٹ اور شاہ جی کی مسکراہٹ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد جموں و کشمیر اور مہاجرین کی سیٹیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
روپے کی قدرمقرر کرنے کے نقصانات
شاہد کاردار
رشید صافی
بیساکھیوں کا مرہون منت مینڈیٹ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
بالآخر سٹوڈنٹ یونین کا الیکشن ہو گیا
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak