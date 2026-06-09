صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چین :15لاکھ فالوورز رکھنے والا کتا چوری، بیچ کر کھا لیا گیا

  • عجائب دنیا
چین :15لاکھ فالوورز رکھنے والا کتا چوری، بیچ کر کھا لیا گیا

بیجنگ(نیٹ نیوز)چین میں سوشل میڈیا پر 15 لاکھ فالوورز رکھنے والے مشہور کتے کو چوری کے بعد کاٹ کر کھا لیا گیا۔

بارڈر کولی نسل کے کتے "چوٹو" کے مالک کے مطابق وہ گزشتہ ماہ جارجیا کے سفر پر تھے جبکہ چوٹو انکے والدین کی دیکھ بھال میں تھا۔ 11 مئی کو اُنہیں اطلاع ملی کہ چوٹو گھر سے غائب ہے ۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا گیا کہ دو نامعلوم افراد الیکٹرک اسکوٹر پر آ کر کتے کو اغوا کرکے لے گئے ۔ تقریباً دو ہفتوں بعد انہوں نے مبینہ ملزم تک رسائی حاصل کر لی، جس نے انکشاف کیا کہ اس نے چوٹو کو 180 یوآن (تقریباً 27 ڈالر) میں ایک ڈاگ میٹ ریسٹورنٹ کو فروخت کر دیا تھا جہاں اسے ذبح کر کے کھا لیا گیا ہے ۔ملزم نے کہاکہ اس نے کتے کو آوارہ سمجھا تاہم گو نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ چوٹو نے کالر اور جی پی ایس ٹریکر پہن رکھا تھا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قانون اور چہیتے Gogetter
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اٹھائیسویں ترمیم، بجٹ اور شاہ جی کی مسکراہٹ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد جموں و کشمیر اور مہاجرین کی سیٹیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
روپے کی قدرمقرر کرنے کے نقصانات
شاہد کاردار
رشید صافی
بیساکھیوں کا مرہون منت مینڈیٹ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
بالآخر سٹوڈنٹ یونین کا الیکشن ہو گیا
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak