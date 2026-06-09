صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اینٹی ڈپریسنٹ ادویات کازیادہ استعمال محدود فوائد دیتا

  • عجائب دنیا
اینٹی ڈپریسنٹ ادویات کازیادہ استعمال محدود فوائد دیتا

لندن (نیٹ نیوز) نئی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ اینٹی ڈپریسنٹ ادویات کا طویل عرصے تک استعمال محدود فوائد دیتا ہے۔۔۔

 دنیا بھر میں ڈپریشن کا شکار 33 کروڑ سے زائد افراد میں سے ایک بڑی تعداد روزانہ اینٹی ڈپریسنٹ ادویات استعمال کرتی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان ادویات کا استعمال خواتین میں مردوں کے مقابلے میں تقریباً دوگنا زیادہ ہے ۔امریکا، برطانیہ اور آسٹریلیا سمیت اعلیٰ آمدنی والے ممالک میں اینٹی ڈپریسنٹس استعمال کرنے والے زیادہ تر افراد انہیں طویل مدت تک لیتے رہتے ہیں۔محققین کی جانب سے اس متعلق بھی بھی خبردار کیا جا رہا ہے کہ اینٹی ڈپریسنٹس کا طویل المدت استعمال بعض افراد میں دوا چھوڑنے کے دوران شدید اور تکلیف دہ واپسی کی علامات پیدا کر سکتا ہے ، جو بعض اوقات توقع سے کہیں زیادہ سنگین ثابت ہوتی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :مندی ،انڈیکس 1525پوائنٹس گنوابیٹھا

بجٹ میں تاجربرادری کی سفارشات مدنظر رکھی جائیں،کراچی چیمبر

چاندی94،سونا3094 روپے سستا،ڈالر کی قدرکم

تمباکو نوشی سے سالانہ1.64لاکھ اموات، 422ارب نقصان

ٹیکسٹائل کونسل کا فائنل ٹیکس رجیم بحال کرنے کا مطالبہ

بینک اسلامی کی ڈیجیٹل سروس ایک کیلئے شریعہ کمپلائنٹ فنانشل سلوشن کا اعزاز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قانون اور چہیتے Gogetter
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اٹھائیسویں ترمیم، بجٹ اور شاہ جی کی مسکراہٹ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد جموں و کشمیر اور مہاجرین کی سیٹیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
روپے کی قدرمقرر کرنے کے نقصانات
شاہد کاردار
رشید صافی
بیساکھیوں کا مرہون منت مینڈیٹ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
بالآخر سٹوڈنٹ یونین کا الیکشن ہو گیا
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak