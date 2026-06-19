کام کے دوران 90سیکنڈ میں خود کو تر و تازہ کرنیکا طریقہ
ہارورڈ (نیٹ نیوز)دنیا بھر میں آفس ورک کرنے والوں کی بڑی تعداد کام کے دباؤ اور ذہنی تھکن یعنی ‘ورک پلیس برن آؤٹ’ کا سامنا کر رہی ہے ۔
ایسے میں آپ سانس لینے کی ایک مخصوص تکنیکس استعمال کر سکتے ہیں جو جسم اور دماغ کو چند لمحوں میں پرسکون کرنے میں مدد دے سکتی ہے ۔ہارورڈ یونیورسٹی کی ڈاکٹر جِل بُولٹی کے مطابق جو کچھ بھی کر رہے ہیں اسے روک دیں۔ اپنی کمر سیدھی کریں اور کرسی پر پرسکون ہو جائیں۔ ناک سے گہری اور دھیمی سانس اندر کھینچیں اور منہ سے آہستہ آہستہ باہر نکالیں۔ یہ عملہ 30 سیکنڈز تک کریں۔اس کے بعد اپنی آنکھیں بند کریں اور توجہ جسم پر لائیں۔ یہ دیکھیں کہ تناؤ کہاں ہے یہ عمل بھی 30 سیکنڈز تک کریں۔ 15 سیکنڈز تک اپنے اندر کی کیفیت، بے چینی، تھکن یا غبار کو ایک نام دیں ،چوتھے مرحلے میں اپنے کندھوں کو تھوڑا سا ہلائیں، مسکراہٹ چہرے پر لائیں ۔ یہ عمل بھی 15 سیکنڈز تک کریں۔