صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رواں مالی سال:تجارتی خسارہ 14.6 ارب ڈالر تک پہنچ گیا

  • کاروبار کی دنیا
رواں مالی سال:تجارتی خسارہ 14.6 ارب ڈالر تک پہنچ گیا

اسلام آباد (بزنس ڈیسک)ملک کا تجارتی خسارہ رواں مالی سال کے پہلے چار ماہ 16 فیصد اضافے کے ساتھ 14 ارب 60 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا، جس کی وجہ درآمدات میں اضافہ اور برآمدات میں کمی ہے۔ بڑھتا خسارہ بیرونی قرضوں اور عالمی مالیاتی اداروں پر انحصار میں مزید اضافے کاسبب بن سکتا ہے۔ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں خسارے میں 2 ارب ڈالر اضافہ ریکارڈ ہوا۔

ملک کا تجارتی خسارہ رواں مالی سال کے پہلے چار ماہ 16 فیصد اضافے کے ساتھ 14 ارب 60 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا، جس کی وجہ درآمدات میں اضافہ اور برآمدات میں کمی ہے۔ بڑھتا خسارہ بیرونی قرضوں اور عالمی مالیاتی اداروں پر انحصار میں مزید اضافے کاسبب بن سکتا ہے۔ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں خسارے میں 2 ارب ڈالر اضافہ ریکارڈ ہوا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

امریکا نے ایرانی ایٹمی پروگرام کی معلومات پر 2 کروڑ ڈالر انعام مقرر کردیا، سرحدی نگرانی کیلئے ٹاسک فورس قائم : ایران کے پاکستان سمیت 12 ممالک سے رابطے

لگژری کے سوا تمام گاڑیاں سستی کرنے کا اعلان

آج ضمنی انتخاب : خلاف ورزی پر عطا تارڑ کو نوٹس، طلبی : نتیجہ روکا جاسکتا الیکشن کمیشن

مریم نواز نے سڑکوں کی صفائی کیلئے پہلے الیکٹرک سوئیپر ٹرک کا افتتاح کر دیا

پٹرولیم قیمتوں میں بتدریج کمی کی جارہی : وزیر اعظم

بجلی 2 روپے 36 پیسے یونٹ مہنگی، صنعتی و زرعی صارفین کیلئے اضافی کھپت پر ریلیف میں کمی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ریاست اور عوام کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کرپشن اب کوئی موضوع نہیں رہا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بھائی! ہم لڑائی کے ساتھ ہیں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ووٹ‘ جمہوری معاشروں کی اصل طاقت
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مڈ ٹرم شکست کے بعد
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
خیبرپختونخوا کے مالیاتی سکینڈل اور تبدیلی کے دعوے
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak