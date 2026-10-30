صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فصلوں کی باقیات جلانے پر 3 کاشتکاروں کیخلاف مقدمات

  • فیصل آباد
فصلوں کی باقیات جلانے پر 3 کاشتکاروں کیخلاف مقدمات

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )فصلوں کی باقیات جلانے پر تین کاشتکاروں کے خلاف مقدمات درج کر لئے گئے۔

ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کی زیرِ نگرانی اور اسسٹنٹ کمشنر ضیاء اﷲ گوندل کی ہدایت پر محکمہ زراعت نے دھان کی باقیات جلانے پر دانا آباد کے تین کاشتکاروں کے خلاف تھانہ روڈالہ روڈ میں مقدمات درج کروا دئیے ۔ انتظامیہ کی جانب سے قبل ازیں نمبرداران کے اجلاسوں میں کاشتکاروں کو آگاہ کیا گیا تھا کہ فصلوں کی باقیات جلانا قانوناً جرم ہے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایک نیا دنگل
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
انقلابوں کی نوید
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ، ایک نئے سکیورٹی نظام کی تلاش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
وائرل عدالت
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
Lungs of Islamabad
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
دماغی سائنس اور امن کا جہان
امیر حمزہ