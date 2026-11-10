رواں سال جرائم کی شرح میں نمایاں کمی ہوئی :ایس پی اختر وینس
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا) جڑانوالہ پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف رواں سال کے دوران جرائم کی شرح میں نمایاں کمی حاصل کی ہے ۔
پولیس حکام کے مطابق راہزنی، ڈکیتی، موٹر سائیکل و دیگر گاڑیوں کی چوری، گاڑیاں چھیننے ، نقب زنی اور مویشی چوری کی وارداتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے ۔اس حوالے سے ایس پی جڑانوالہ محمد اختر وینس نے کہا کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اور قانون کی بالادستی کا قیام پولیس کی اولین ترجیح ہے ۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments