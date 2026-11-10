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رواں سال جرائم کی شرح میں نمایاں کمی ہوئی :ایس پی اختر وینس

  • فیصل آباد
رواں سال جرائم کی شرح میں نمایاں کمی ہوئی :ایس پی اختر وینس

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا) جڑانوالہ پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف رواں سال کے دوران جرائم کی شرح میں نمایاں کمی حاصل کی ہے ۔

پولیس حکام کے مطابق راہزنی، ڈکیتی، موٹر سائیکل و دیگر گاڑیوں کی چوری، گاڑیاں چھیننے ، نقب زنی اور مویشی چوری کی وارداتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے ۔اس حوالے سے ایس پی جڑانوالہ محمد اختر وینس نے کہا کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اور قانون کی بالادستی کا قیام پولیس کی اولین ترجیح ہے ۔

 

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