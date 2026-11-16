صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 2 ملزم گرفتار

  • فیصل آباد
پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 2 ملزم گرفتار

پینسرہ (نمائندہ دنیا )تھانہ ایئرپورٹ پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف دو مختلف کارروائیوں کے دوران دو ملزمان کو گرفتار کرکے مجموعی طور پر ایک کلو 740 گرام چرس برآمد کرلی۔

گزشتہ رات چوکی انچارج نیو سبز منڈی اے ایس آئی عدنان مغل نے پولیس ٹیم کے ہمراہ سدھار بائی پاس کے قریب کارروائی کرتے ہوئے مہران ولد یوسف سکنہ رشید آباد کو گرفتار کرکے اس کے قبضے سے 360 گرام چرس برآمد کرلی، جبکہ سدھار کے قریب دوسری کارروائی کے دوران ایک اور ملزم کو گرفتار کرکے اس کے قبضے سے 1380 گرام چرس برآمد کی گئی۔پولیس نے دونوں ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کردی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

اشتہاری ملزم انعام وینس عرف نامو وینس کی ہلاکت پر آر پی او سرگودھا کو زبردست خراجِ

علاقہ کی خوشحالی ان کی اولین ترجیحات میں شامل ، مختار احمد بھرتھ

دورانِ ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے نوجوان قتل

الائیڈ اور اسٹیپ اسکولز کے زیر اہتمام تعلیمی سرگرمیوں کو مزید مؤثر بنانے خصوصی تربیتی سیشن

طلبہ و طالبات کے مابین انگریزی تقریری مقابلے

اشیاء خوردونوش میں ملاوٹ اور قواعدو ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر 3یونٹس سربمہر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مولانا مودودی کی قبر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بند کمروں کی سیاست
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
منرلز‘ پٹرولیم قیمتیں اور پاکستانی معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
سب سے بڑا مگر کھدر پوش افسر
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
وہی ان کی ستیزہ کاری ہے … (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سیرت ِنبوی ﷺ آیاتِ قرانی میں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر