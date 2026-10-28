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ڈسکہ میں گندم 5500 روپے من ، آٹا 150 روپے کلو فروخت

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ میں گندم 5500 روپے من ، آٹا 150 روپے کلو فروخت

ڈسکہ(نامہ نگار)ڈسکہ اور گردو نواح میں چند ماہ قبل 3 ہزار روپے فی من خریدی جانے والی گندم اب مارکیٹ میں 5500 روپے فی من تک پہنچ گئی، چکی مالکان آٹا 150 روپے کلو تک فروخت کرنے لگے۔

گندم و آٹا مہنگا ہونے پر تنور اور ہوٹل مالکان نے روٹی اور نان کے ریٹ بڑھا د ئیے ۔ شہریوں نے کمشنر گوجرانوالہ اور ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ ،اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ سے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو متحرک کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔

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