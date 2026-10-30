ڈسکہ:گھر میں گھس کر چھری کے وار سے مہمان خاتون زخمی
ڈسکہ(نامہ نگار ) اوباش ملزم نے گھر میں گھس کر مہمان خاتون کو چھری کے وار کر کے زخمی کر دیا ۔
فاطمہ بی بی اپنی پھوپھو طاہرہ بی بی کے گھر تھانہ بمبانوالہ کے علاقہ کوٹ جنڈو آئی ہو ئی تھی کہ صابر علی مسلح چھری آ یا اور آتے ہی فاطمہ بی بی پر چھری سے وار کرکے زخمی کر دیا ،ملزم گالی گلوچ اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتا فرار ہو گیا تھانہ بمبانوالہ پولیس نے فاطمہ بی بی کی مدعیت میں صابر علی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ۔
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