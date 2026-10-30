صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ:گھر میں گھس کر چھری کے وار سے مہمان خاتون زخمی

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ:گھر میں گھس کر چھری کے وار سے مہمان خاتون زخمی

ڈسکہ(نامہ نگار ) اوباش ملزم نے گھر میں گھس کر مہمان خاتون کو چھری کے وار کر کے زخمی کر دیا ۔

فاطمہ بی بی اپنی پھوپھو طاہرہ بی بی کے گھر تھانہ بمبانوالہ کے علاقہ کوٹ جنڈو آئی ہو ئی تھی کہ صابر علی مسلح چھری آ یا اور آتے ہی فاطمہ بی بی پر چھری سے وار کرکے زخمی کر دیا ،ملزم گالی گلوچ اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتا فرار ہو گیا تھانہ بمبانوالہ پولیس نے فاطمہ بی بی کی مدعیت میں صابر علی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایک نیا دنگل
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
انقلابوں کی نوید
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ، ایک نئے سکیورٹی نظام کی تلاش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
وائرل عدالت
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
Lungs of Islamabad
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
دماغی سائنس اور امن کا جہان
امیر حمزہ