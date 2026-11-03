2ملزموں دیسی شراب برآمد، مقدمات درج
ہیڈ بمبانوالہ، ڈسکہ (نامہ نگار، نمائندہ دنیا) پولیس نے دو ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضے سے دس دس لیٹر دیسی شراب برآمد کر لی اور مقدمات درج کرلیے۔
پولیس کے مطابق لاری اڈے سے ملزم افضال کے قبضے سے پانچ لیٹر والی گیلن میں دیسی شراب برآمد کی گئی، جبکہ پٹری نہر نیو کچہری کے قریب ملزم غلام مرتضیٰ کے قبضے سے بھی پانچ لیٹر والی گیلن میں دیسی شراب برآمد ہوئی۔ دونوں ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔
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