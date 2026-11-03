صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ :مرغی کے گوشت میں پانی ملا کر وزن بڑھانے کی شکایات

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ :مرغی کے گوشت میں پانی ملا کر وزن بڑھانے کی شکایات

موترہ (نامہ نگار) ڈسکہ شہر میں بیف اور مٹن فروخت کرنے والے قصابوں کے بعد چکن فروشوں نے بھی گوشت کا وزن بڑھانے کے لیے پانی لگانا شروع کر دیا۔۔۔

 علاقے بھر میں چکن فروشوں کی جانب سے گوشت کو پانی لگانے کی شکایات سامنے آ رہی ہیں۔ شہریوں کے مطابق مرغی ذبح کرکے اس کی کھال اتارنے کے بعد اسے قریب رکھی پانی سے بھری بالٹی میں ڈال دیا جاتا ہے اور کئی منٹ بعد گاہک کے حوالے کیا جاتا ہے۔ شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ برائلر مرغی کے گوشت کو پانی لگانے اور صفائی کی مد میں 100 گرام وزن کم دینے والے دکانداروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

رہائشی پلاٹوں کا کمرشل استعمال جاری، ٹائون پلاننگ ونگ سزائوں پر عمل نہ کراسکا

پنجاب میں سرمایہ کاری کافروغ ، اے ڈی سیزفوکل پرسن مقرر

گندم پیداوار مقابلہ:پہلی تینوں پوزیشنز سرسبز کسانوں کے نام

آئی جی نے ملازمین اور اہلخانہ کے مسائل سنے ،ریلیف کے احکامات

لاہور میں ایل پی جی 550 سے 600 روپے کلو فروخت

رواں سال بھی انسدادِ سموگ کیلئے عملی اقدامات نہ ہو سکے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مرنے سے پہلے یہ کام کر جائیے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیل‘ شانزے لیزے اور سیکرے کیور
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنگاپور کے وزیر خارجہ کا دورۂ پاکستان اور ہمارے ایوان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
افسروں کے پوشیدہ فوائد
شاہد کاردار
رشید صافی
پاکستان کا افغانستان کو انتباہ
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
جو نقشِ کہن تم کو نظر آئے مٹا دو
نسیم احمد باجوہ