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گھر میں گھس کر ماں بیٹیوں پر تشدد کرنے ،سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے پر 2ملزمان کیخلاف مقدمہ درج

  • گوجرانوالہ
گھر میں گھس کر ماں بیٹیوں پر تشدد کرنے ،سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے پر 2ملزمان کیخلاف مقدمہ درج

ڈسکہ(نامہ نگار) گھر میں گھس کر ماں بیٹیوں پر تشدد کرنے ،سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے پر 2ملزمان کے خلاف مقدمہ درج

تھانہ صدر کے علاقہ آدمکے چیمہ کے محمد صدیق کی بیوی غلا زہرہ اور دو بیٹیاں بسمہ اور نبیحہ گھر پر موجود تھیں کہ اوباش مسلح ملزمان قاسم ،شاہزیب گھر میں داخل ہو ئے اور تینوں ماں بیٹی کو گالی گلوچ کی تشد د کر کے مضروب کیا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں تھانہ صدر پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ۔

 

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