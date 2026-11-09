منشیات فروش ڈیلر گرفتار 1کلو420گرام چرس برآمد
ڈسکہ(نامہ نگار)موترہ پولیس نے دوران گشت و ناکہ بندی منشیات فروش ڈیلر کو گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے 1کلو420گرام چرس برآمد کر لی منشیات فروش ڈیلر توصیف عباس کوپولیس نے دوران گشت و ناکہ بندی موضع آڈھا کے قریب ملزم کو روک کر اس کے قبضہ سے 1کلو420گرام چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا ۔
موترہ پولیس نے دوران گشت و ناکہ بندی منشیات فروش ڈیلر کو گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے 1کلو420گرام چرس برآمد کر لی منشیات فروش ڈیلر توصیف عباس کوپولیس نے دوران گشت و ناکہ بندی موضع آڈھا کے قریب ملزم کو روک کر اس کے قبضہ سے 1کلو420گرام چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا ۔
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