صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علی پورچٹھہ:کرپشن ،اختیار سے تجاوز پر ایس ایچ او معطل

  • گوجرانوالہ
علی پورچٹھہ:کرپشن ،اختیار سے تجاوز پر ایس ایچ او معطل

قتل کی تفتیش کے دوران بے ضابطگیوں کی شکایات پر انکوائری کے بعد کارروائی جے ٹی ٹی اہلکار کو بھی معطل ،تھانے برطرف اہلکاروں کی مداخلت کا انکشاف

علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر )علی پورچٹھہ مبینہ بدعنوانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات، ایس ایچ او اور جے ٹی ٹی اہلکار کو معطل کر دیا گیا ۔ پولیس ذرائع کے مطابق چند ہفتے قبل بھوماں باٹھ میں نوجوان کے قتل کے مقدمے کی تفتیش کے دوران مبینہ بے ضابطگیوں کی شکایات موصول ہوئی تھیں جن کی انکوائری کے بعد کارروائی عمل میں لائی گئی۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ بھوماں باٹھ میں نوجوان کے قتل کے واقعے میں بعض ملزموں کی جانب سے مبینہ طور پر اقرار جرم کیے جانے کے باوجود دیگر افراد کو مقدمے میں شامل تفتیش کرنے کے نام پر شہریوں سے رقم طلب کرنے کی شکایات سی پی او گوجرانوالہ کو موصول ہوئیں۔

ان شکایات پر انکوائری کر ائی گئی جس کے بعد ایس ایچ او تھانہ علی پورچٹھہ غازی اورنگزیب اور جے ٹی ٹی اہلکار رانا ذکریا سمیع کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں معطل کر دیا گیا۔دوسری جانب شہریوں نے الزام عائد کیا ہے کہ تھانے میں برطرف اہلکار علی حسن بٹ، معطل فاروق بھٹی، زاہد اور پی سی میں تعینات شاہد حوالدار کی مبینہ مداخلت بھی جاری تھی۔ شہریوں کے مطابق مذکورہ افراد لوگوں کو پکڑنے ، معاملات میں مبینہ لین دین اور تھانے کے انتظامی و تفتیشی امور پر اثرانداز ہوتے رہے جبکہ تھانے کے سامنے نجی ٹارچر سیل قائم ہونے کے الزامات بھی سامنے آئے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

چیئرمین سی ڈی اے کا سیکٹرای بارہ کا دورہ، ترقیاتی کاموں کا جائزہ

اسلام آباد ٹریفک پولیس کی B-17 میں روڈ سیفٹی آگاہی واک

اقبال کا تصورِ خودی جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ،شزافاطمہ

بی آئی ایس پی کے تمام مستحقین کی جیو ٹیگنگ کر رہے ، روبینہ خالد

ملک میں تمام شہریوں کو مساوی حقوق حاصل ،سیدال خان

راولپنڈی ،تین روزہ انسداد گدا گری مہم آج سے شروع ہوگی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دہری شہریت، کچھ باتیں مزید
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیپو سلطان کی بیڈ چیمبر تلوار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اقبال اور اکیسویں صدی کا مسلمان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سول سروس میں اصلاحات کی سفارشات
شاہد کاردار
رشید صافی
غزہ کی دو کربناک تصویریں
رشید صافی
کنور دلشاد
تبدیلی کا امکان
کنور دلشاد