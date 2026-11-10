صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکولوں میں درجہ چہارم کی آسامیاں ختم ہونے سے انتظامی مسائل

  • گوجرانوالہ
سکولوں میں درجہ چہارم کی آسامیاں ختم ہونے سے انتظامی مسائل

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)پیٹا پنجاب کے مرکزی چیئرمین احسان علی گورایہ نے کہا کہ سرکاری سکولوں میں درجہ چہارم کی آسامیاں ختم کر کے بہت زیادہ انتظامی مسائل پیدا کئے گئے۔۔۔

 حکومت فیصلے پر نظر ثانی کرے اور سکولوں کے نظام کو بہتر بنانے کیلئے درجہ چہارم کے آسامیاں کا مستقل بنیادوں پر پر کی جائیں تاکہ انتظامی مسائل کا خاتمہ ہو سکے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریٹائرڈ ہونے والے اساتذہ کی اسامیوں کو ختم کرنا نا انصافی ہے ، بیشتر تعلیمی اداروں میں ماہر اساتذہ کے نہ ہونے سے تعلیمی عمل متاثر ہو رہا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

زکریا یونیورسٹی،لکڑی چوری کے بعد سرکاری پٹرول بھی خوردبرد

سی ایس ایس 2027 ،تحریری امتحان کیلئے درخواستیں طلب

پٹرولیم قیمتیں پندرہ روزہ یا ماہانہ مقرر کی جائیں، پمپ مالکان

زمیندار کا خاتون اور کمسن بچے پر تشدد، مقدمہ درج

گگومنڈی : گیارہ سالہ بچے سے مبینہ زیادتی کی کوشش

کوٹ ادو،3 ملزم گرفتار چرس، دیسی شراب برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دہری شہریت، کچھ باتیں مزید
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیپو سلطان کی بیڈ چیمبر تلوار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اقبال اور اکیسویں صدی کا مسلمان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سول سروس میں اصلاحات کی سفارشات
شاہد کاردار
رشید صافی
غزہ کی دو کربناک تصویریں
رشید صافی
کنور دلشاد
تبدیلی کا امکان
کنور دلشاد