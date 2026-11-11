صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکوئوں نے چھین لی

  • گوجرانوالہ
ڈاکوئوں نے چھین لی

ڈسکہ ،ہیڈبمبانوالہ(نامہ نگا ر ،نمائندہ دنیا )مختلف وارداتوں میں 2 افراد لٹ گئے ۔ چھانگی سائفن کے قریب نامعلوم ملزم نے اسلحہ کے زور پر عمران سے رقم اور موٹر سائیکل جبکہ رزاق سے 30ہزارروپے اور موبائل فون چھین لیا ۔

مختلف وارداتوں میں 2 افراد لٹ گئے ۔ چھانگی سائفن کے قریب نامعلوم ملزم نے اسلحہ کے زور پر عمران سے رقم اور موٹر سائیکل جبکہ رزاق سے 30ہزارروپے اور موبائل فون چھین لیا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اگر ٹک ٹاکر ہوتے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مولانا بھی بند گلی میں پھنس گئے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان صدیقی: اسیری کی رات
شاہد صدیقی
سلمان غنی
جنگ کا بوجھ اور امریکی عوام کا فیصلہ
سلمان غنی
محمد حسن رضا
دنیا کا آدھا زہر‘ تین ممالک ذمہ دار
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اسلام اور نفسیات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر