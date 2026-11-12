سکولوں میں درجہ چہارم کی آسامیاں ختم کرنے کے فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)پیٹا پنجاب کے مرکزی چیئرمین احسان علی گورایہ نے کہا کہ سرکاری سکولوں میں درجہ چہارم کی آسامیاں ختم کر کے بہت زیادہ انتظامی مسائل پیدا کئے گئے ہیں۔
حکومت فیصلے پر نظر ثانی کرے اور سکولوں کے نظام کو بہتر بنانے کیلئے درجہ چہارم کے آسامیاں کا مستقل بنیادوں پر پر کی جائیں تاکہ انتظامی مسائل کا خاتمہ ہو سکے انہوں نے مزید کہا کہ ریٹائرڈ ہونے والے سرکاری اساتذہ کی آسامیوں کو ختم کرنا بہت بڑی نا انصافی بیشتر تعلیمی اداروں میں ماہر اساتذہ کے نہ ہونے سے تعلیمی عمل متاثر ہو رہا ہے ۔
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